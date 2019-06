Condividi | Red 11:11 Giovedì sera, il giornalista algherese Claudio Simbula presenterà il suo libro da Hubinsula, il nuovo spazio di coworking ed incubatore lanciato dalla società Abinsula, e recentemente inaugurato in Viale Umberto 24c Professione Robot 2.0 arriva a Sassari



ALGHERO - Come cambierà la vita dell'uomo con l’ingresso di tecnologie sempre più immersive? I robot lavoreranno al posto degli esseri umani? Che tipo di futuro ci sarà per l’uomo? Sono queste le domande che si è fatto Claudio Simbula, giornalista pubblicista di Alghero, autore del libro “Professione Robot 2.0”, pubblicato dalla casa editrice milanese Le Edizioni. Il libro verrà presentato giovedì 6 giugno alle 18, da Hubinsula, il nuovo spazio di coworking ed incubatore lanciato dalla società Abinsula, e recentemente inaugurato in Viale Umberto 24c a Sassari.



L'incontro, realizzato in collaborazione con la libreria Koiné, ospiterà un dibattito dedicato a robotica, nuove tecnologie e futuro dell'uomo e del lavoro. «Segretarie, giornalisti e tassisti. Operai specializzati, infermiere e scrittori. Sono solo alcune delle professioni che, in un futuro ormai dietro l’angolo, saranno svolte almeno in parte da robot. Gli umanoidi, sempre più complessi, affidabili e convenienti, hanno ormai varcato il confine delle grandi fabbriche e si avvicinano a noi: invadono ilsettore del commercio e della piccola industria e arrivano addirittura a minacciare le professioni intellettuali». Questo libro, ricco di riferimenti e prove sul campo, aggiorna i lettori sulle evoluzioni più recenti del fenomeno.



«È in atto una rivoluzione importante, che è bene conoscere - sottolinea l’autore - L’obiettivo di questo libro è quello di invitare a capire il momento storico che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze sulla vita delle persone. La continua automatizzazione e l’arrivo di sempre più macchine non è necessariamente negativo, anzi: può migliorare la vita di tutti e aprire a nuovi modelli sociali ed economici, che garantiscano una maggiore equità. Ma bisogna iniziare a pensarci ora». L’evento si terrà nel coworking Hubinsula, spazio di approdo di nuovi progetti e professionalità nato dall’esperienza internazionale dei soci della società Abinsula. L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su Eventbrite.



Nella foto: Claudio Simbula Commenti ALGHERO - Come cambierà la vita dell'uomo con l’ingresso di tecnologie sempre più immersive? I robot lavoreranno al posto degli esseri umani? Che tipo di futuro ci sarà per l’uomo? Sono queste le domande che si è fatto Claudio Simbula, giornalista pubblicista di Alghero, autore del libro “Professione Robot 2.0”, pubblicato dalla casa editrice milanese Le Edizioni. Il libro verrà presentato giovedì 6 giugno alle 18, da Hubinsula, il nuovo spazio di coworking ed incubatore lanciato dalla società Abinsula, e recentemente inaugurato in Viale Umberto 24c a Sassari.L'incontro, realizzato in collaborazione con la libreria Koiné, ospiterà un dibattito dedicato a robotica, nuove tecnologie e futuro dell'uomo e del lavoro. «Segretarie, giornalisti e tassisti. Operai specializzati, infermiere e scrittori. Sono solo alcune delle professioni che, in un futuro ormai dietro l’angolo, saranno svolte almeno in parte da robot. Gli umanoidi, sempre più complessi, affidabili e convenienti, hanno ormai varcato il confine delle grandi fabbriche e si avvicinano a noi: invadono ilsettore del commercio e della piccola industria e arrivano addirittura a minacciare le professioni intellettuali». Questo libro, ricco di riferimenti e prove sul campo, aggiorna i lettori sulle evoluzioni più recenti del fenomeno.«È in atto una rivoluzione importante, che è bene conoscere - sottolinea l’autore - L’obiettivo di questo libro è quello di invitare a capire il momento storico che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze sulla vita delle persone. La continua automatizzazione e l’arrivo di sempre più macchine non è necessariamente negativo, anzi: può migliorare la vita di tutti e aprire a nuovi modelli sociali ed economici, che garantiscano una maggiore equità. Ma bisogna iniziare a pensarci ora». L’evento si terrà nel coworking Hubinsula, spazio di approdo di nuovi progetti e professionalità nato dall’esperienza internazionale dei soci della società Abinsula. L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su Eventbrite.Nella foto: Claudio Simbula