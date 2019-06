Condividi | Red 12:13 Venerdì, nella grande chiusura per la Scuola addestramento tennis del Tc Alghero, si sono affrontati nel torneo di fine corso tutti i bambini con età compresa fra quattro ed sedici anni, iscritti al corso invernale sui campi in green set dell´impianto di Maria Pia Tc Alghero: la Sat chiude la stagione



ALGHERO – Venerdì, nella grande chiusura per la Scuola addestramento tennis del Tc Alghero, si sono affrontati nel torneo di fine corso tutti i bambini con età compresa fra quattro ed sedici anni, iscritti al corso invernale sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia. Nei quattro tabelloni compilati, vittorie per Alice Martinez su Desiree Masia, per Eleonora Adamo su Lorenzo Ferrara, per Lorenzo Bishay su Marco Longoni e per Chiara Lovotti su Davide Ferrara.



Alla fine della divertente giornata, si sono tenute le premiazioni, con rinfresco finale e grande soddisfazione da parte di tutti i maestri e lo staff dirigenziale per l’ottima stagione appena conclusa. Il corso estivo partirà presumibilmente lunedì 17 giugno. Per informazioni ed iscrizioni, si può contattare la segreteria del Tc Alghero.



