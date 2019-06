Condividi | Red 14:09 Grande successo per l´edizione straordinaria della Sagra della Fragola, andata in scena nella borgata di Sa Segada dopo che il brutto tempo era stato protagonista nella data ufficiale del 5 maggio Sa Segada elegge Miss Fragola 2019



ALGHERO - Grande successo per l'edizione straordinaria della Sagra della Fragola, andata in scena nella borgata di Sa Segada dopo che il brutto tempo era stato protagonista nella data ufficiale del 5 maggio. La splendida giornata ha infatti permesso di completare il programma interrotto il mese scorso.



La presenza delle Fiat 500 d'epoca e la sfilata di Miss Fragola e Miss Fragolina sono state la ciliegina sulla torta. Vince Miss Fragola 2019 Elisa Velli. La fascia di Miss Simpatia va a Paola Manciavillano, mentre quella di Miss Eleganza a Sharon Venturi.



La serata si è chiusa sulle note del duo Koromè. Presenti, tra gli altri, i tre candidati a sindaco di Alghero Mario Bruno, Mario Conoci e Roberto Ferrara.



