Santa Maria di Pisa: spacciatore in manette



SASSARI - Nel pomeriggio di ieri (lunedì), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un 59enne sassarese, già noto alle Forze dell'Ordine, contestandogli i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a un pubblico ufficiale. I militari erano impegnati in uno dei servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti promossi dal Comando provinciale di Sassari, nella circostanza nel quartiere di Santa Maria di Pisa.



Avendo notato l'uomo in circostanze sospette, i Carabinieri lo avvicinavano per identificarlo e procedevano ad una perquisizione, che sortiva esito positivo in quanto veniva rinvenuta sulla sua persona una dose di cocaina. La situazione precipitava in pochi istanti, quando l’arrestato, dopo aver colpito i militari per crearsi una via di fuga, improvvisamente scappava, tentando di dileguarsi nei vicoli limitrofi. Ne scaturiva un inseguimento, che terminava pochi minuti dopo, con il ritrovamento del 59enne.



La successiva perquisizione domiciliare consentiva di trovare circa un centinaio di involucri in cellophane contenenti eroina e cocaina, oltre a poco più di 2300euro in contanti, posti anch'essi sotto sequestro in quanto ritenuti provento di spaccio di stupefacenti. Il servizio si inserisce in un quadro di attività promosse e finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla problematica.