Tennis: Torres vincente, è terza



SASSARI - Bellissima impresa per i portacolori della Torres tennis è ambiente, che domenica, sulla terra rossa del circolo di Via Coradduzza, hanno battuto 5-1 il Tc Ca' del Moro di Venezia, balzando al terzo posto momentaneo della classifica della serie B nazionale. Un risultato importante, che dovrà essere difeso domenica sui campi di Milano, nell’ultima giornata della regular season. In palio, un posto nei play-off per la promozione in A. Davanti ad un numeroso pubblico di appassionati ed al cospetto dell’ottima squadra veneziana, che precedeva di due punti la Torres prima di questo incontro, i ragazzi del maestro Mauro Rodighiero e del direttore sportivo Marco Ticca, hanno sfoderato grinta e tecnica fin dai primi due singolari.



Giulio Torroni si è aggiudicato il primo match 6-4 6-2 contro Mauro Commisso, mentre Marco Pinna ha superato Federico Gavardina 6-4 6-0. Si presentava difficile il terzo singolare per David Vega Hernandez, reduce da una dura sfida venerdì sui campi del Roland Garros, ma resosi disponibile con la squadra sabato. Per lo spagnolo, una vittoria importante nel singolare con il croato Mario Radic (ex 141 Atp). Dopo un combattuto 6-4 nel primo set, sotto di due game nel secondo, il veneziano si è ritirato consegnando ai rossoblu il punto del 3-0.



Decisiva la buonissima prestazione di tutta la squadra, con Federico Pintus che ha fatto suo il quarto singolare, 6-3 6-1, contro Riccardo Marchesan. Nel doppio, Gavardina e Lorenzo De Col hanno conquistato un punto per il Ca' Moro contro Cristiano Monte e Gianluca Sarais per 64 75 ma, nel secondo doppio, Vega Hernandez e Pintus hanno avuto la meglio su Commisso e Marchesan, chiudendo la contesa 6-3 6-0.