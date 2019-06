Condividi | Red 10:11 Venerdì sera, il giornalista e fotografo di Fluminimaggiore sarà ospite della libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare il suo romanzo “Banditi in miniera” (Alfa editrice). Con l’autore, interverrà Salvatore Corveddu Libri: Francesco Carta ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 7 giugno, alle 19, il giornalista e fotografo Francesco Carta sarà ospite della libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare il suo romanzo “Banditi in miniera” (Alfa editrice). Con l’autore, interverrà Salvatore Corveddu.



I Banditi in miniera sono quelli del periodo d’oro dello sfruttamento delle risorse minerarie, che fu preceduto da un intenso attacco al patrimonio naturale dell’Isola voluto da avidi padroni che non risparmiarono boschi e corsi d’acqua pur di ricavarne esosi profitti. Cadono gli alberi secolari per farne traversine e carbone, si ingialliscono i fiumi, vengono squarciate le colline ed i versanti rocciosi. Ma non tutti i sardi erano disposti a tollerare lo scempio. In uno dei tanti paesi minerari dell’Isola, un sindaco alzò la voce contro questi predatori. La storia gira attorno a questa rivolta. La vita poi è quella dei gesti quotidiani semplici e sinceri, la povertà regna su tutto, ma la dignità è immensa. Accompagnano le ore del giorno tante donne, giovani ed anziane, che sono l’anima ed il motore del paese, e poi tanti uomini, che animeranno quella “scintilla che si dilaterà in fiamma” qualche anno più in la. Se però tutto è miniera, la miniera è all’interno di un paesaggio fantastico allora come oggi. Strade, sentieri, spiagge e montagne tutti ancora da conoscere ed esplorare. Sapendo che gli spiriti del tempo sono ancora liberi tra le fronde degli alberi sopravvissuti o tra le tante falesie che brillano illuminate dal sole o dalla luna.



