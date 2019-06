Condividi | Red 12:14 Andrà in scena questa sera, a Sassari, lo spettacolo teatrale di Aldo Sicurella. La pièce del Teatro Instabile di Paulilatino, patrocinata dal Comune di Sassari, vede in scena Emanuele Floris, Monica Pisano e lo stesso Sicurella Petruska di scena al Palazzo di città



SASSARI - Andrà in scena oggi (mercoledì), alle 19, a Palazzo di città, a Sassari, lo spettacolo teatrale "Petruska", di Aldo Sicurella. La pièce del Teatro Instabile di Paulilatino, patrocinata dal Comune di Sassari, vede in scena Emanuele Floris, Monica Pisano e lo stesso Sicurella. Prima e dopo la manifestazione, sarà possibile effettuare donazioni per la ristrutturazione del centro diurno per minori a rischio "Casa Santi Angeli" di Sassari.