Doppio incendio nell´Oristanese

3/6/2019 «Forestale sarda sale in cattedra in Libano» L’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis ha delegato il comandante del Corpo forestale Antonio Casula a partecipare ad un primo scambio di esperienze e di condivisione sulla pianificazione antincendio ed investigazione nel corso intitolato “Arson and FireInvestigation”, nell’ambito del Master universitario di secondo livello “ForensicMedicalInvestigation and disaster and crime scene management”, che si è tenuto negli scorsi giorni a Beirut