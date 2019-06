Condividi | Red 14:23 «Il cambiamento passa per l´innovazione», ha dichiarato Maurilio Murru, candidato sindaco del Movimento 5 stelle alle Elezioni amministrative di Sassari in programma domenica 16 giugno «Sassari può essere città dell´innovazione»



SASSARI - «Il cambiamento passa per l'innovazione. Il presente corre verso il futuro e non consente a chi si guarda indietro di distrarsi, pena l'arretratezza che rallenta i percorsi di crescita e impedisce lo sviluppo anche a livello di gestione della cosa pubblica». Inizia così l'intervento di Maurilio Murru, candidato sindaco del Movimento 5 stelle alle Elezioni amministrative di Sassari in programma domenica 16 giugno.



«Nella mia Giunta – prosegue Murru - troverà spazio un assessore all'Innovazione, necessaria novità da innestare su un impianto che proprio dall'innovazione trarrà nuovi e ulteriori spunti di miglioramento e ottimizzazione delle risorse. Innovazione nel modo di lavorare e innovazione nel modo di comunicare. Il Comune di Sassari deve aprirsi alla sua gente. Deve aprire le sue piazze alla rete. Deve essere perno fondamentale dello stabilire connessioni e interconnessioni fra cittadini, istituzioni, Enti, imprese e qualunque altro soggetto (secondo norme e canoni prestabiliti) abbia l'interesse a costruire reti e sinergie».



«Realizzeremo piazze modello “smart city”, costruiremo e metteremo on-line un nuovo sito internet che possa raccontare l'attività amministrativa e informare la cittadinanza senza intrappolarla in un dedalo di informazioni poco fruibili. Guardiamo al futuro, pensiamo ai giovani, non dimentichiamo gli altri ma puntiamo a rendere, a tutti, la vita più smart. Più semplice», conclude il candidato primo cittadino pentastellato.



