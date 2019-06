Condividi | S.O. 18:00 Gli studenti di Architettura di Alghero dell´università degli studi di Sassari promuovono la giornata del colore nei giorni 6, 7 e 8 giugno. Il tema principale di quest´anno è "tangere" Architettura: giornata del colore ad Alghero



ALGHERO - Anche quest'anno si celebra la ‘Giornata del colore’, un evento organizzato dall’associazione studentesca Arkimastria del dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari ad Alghero, nei giorni 6, 7 e 8 giugno. Questa sarà la settima edizione di un avvenimento aperto a tutti gli universitari e non solo, nel quale gli studenti di architettura collaborano all’organizzazione di attività e laboratori, con l’obiettivo di condividere e mettere a disposizione le proprie conoscenze intorno su architettura, arte, fotografia, design e molto altro.



Il tema principale di quest'anno è ‘tangere’, parola latina che vuol dire toccare, colpire, prendere oppure trattare. Termine legato alla grande tradizione dell'isola di Sardegna nella lavorazione della pietra, della terra e degli arbusti come materiale da costruzione. Prodotti noti e riconosciuti nelle applicazioni costruttive.



