Domani e venerdì, Mario Conoci, Roberto Ferrara e Mario Bruno saranno ospiti della sala riunioni della Conf.Art. Alghero, in Via Vittorio Emanuele 113 I candidati sindaco incontrano la Confartigianato



ALGHERO – Proseguono gli incontri tra cittadini ed associazioni con i tre candidati a sindaco di Alghero, in vista delle Elezioni amministrative in programma domenica 16 giugno. Domani, giovedì 6, e venerdì 7 giugno, è la volta della Confartigianato, che invita tutti gli imprenditori associati a partecipare ad una serie di incontri che si terranno nella sala riunioni del Conf.Art. Alghero, in Via Vittorio Emanuele 113.



