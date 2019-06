Condividi | Red 22:02 Domani mattina, l´appuntamento è nell´Aula Segni dell´Università degli studi di Sassari, in Viale Mancini 5, per la consegna dei premi, la Biblioteca accessibile e l´inaugurazione della Piazzetta Braille Premi Farace a Sassari



SASSARI – Domani, giovedì 6 giugno, il rettore dell'Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli consegnerà i premi di studio “Farace” nel corso di una mattinata interamente dedicata al tema dell'università inclusiva. L'appuntamento è alle 10.30, nell'Aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza, in Viale Mancini 5. Alle premiazioni del concorso riservato alle scuole secondarie per i migliori elaborati sul tema della disabilità, seguirà l'inaugurazione della Piazzetta Louis Braille e del percorso tattile che dall'ingresso del Quadrilatero di Viale Mancini conduce alla “Biblioteca accessibile”, il servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo dedicato agli studenti con disabilità.



L'intitolazione della piazzetta all'inventore dell'alfabeto per non vedenti è stata deliberata dal Senato accademico dell'Università di Sassari su proposta dell'Unione italiana ciechi. Il servizio Biblioteca accessibile è stato attivato nella biblioteca di Scienze sociali “Antonio Pigliaru”, per venire incontro alle esigenze speciali di fruizione, studio e lettura di studenti con disabilità. Per questo, l’Università di Sassari ha voluto realizzare e sperimentare un'innovativa tipologia di percorso tattilo-plantare.



Si tratta del “Sistema integrato tattilo-vocale Loges-Vet–evolution”, l’unico riconosciuto idoneo dalle Associazioni di non vedenti ed ipovedenti italiani. Nel corso dell'evento, saranno illustrati i dettagli dell'intervento. Alla cerimonia, parteciperanno gli allievi che hanno partecipato al premio Farace, il delegato rettorale alla Disabilità e disturbi dell'apprendimento Filippo Dettori, Roberto Furesi (delegato del Rettore al Sistema bibliotecario, archivi, museo, rapporti con i media, promozione immagine di ateneo e divulgazione scientifica), Giuseppe Fara (componente della Commissione giudicatrice, già dirigente dell'Ufficio scolastico regionale), Raimondo Piras (presidente regionale dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti Onlus).



Nella foto: il rettore Massimo Carpinelli