Condividi | Red 8:06 Ieri sera, il presidente della regionale autonoma della Sardegna ha ricevuto a Villa Devoto il celebre paroliere Giulio Rapetti, nuovo presidente della Siae: «Investire su talenti sardi con formazione artistica e didattica» Musica: Solinas incontra Mogol



CAGLIARI – Ieri sera (mercoledì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto, in visita di cortesia, Giulio Rapetti, in arte Mogol, il celebre autore dei testi di alcune delle più famose canzoni italiane. Mogol è stato recentemente nominato presidente della Siae, la società che tutela gli autori ed editori italiani.



Al centro dell’incontro, i temi della cultura e della tradizione musicale della Sardegna, della quale anche Mogol è un estimatore ed ambasciatore convinto. L’autore, infatti, ha composto una canzone dedicata all’Isola, intitolata ”Sardinia Sardinia”, interpretata dal cantautore Pago su melodia originale di Gino Marielli dei Tazenda.



«La presenza di Mogol ci incoraggia a investire sui giovani talenti della musica e apre una prospettiva di collaborazione nel settore dell’alta formazione artistica e didattica», ha sottolineato in conclusione il presidente Solinas.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI – Ieri sera (mercoledì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto, in visita di cortesia, Giulio Rapetti, in arte Mogol, il celebre autore dei testi di alcune delle più famose canzoni italiane. Mogol è stato recentemente nominato presidente della Siae, la società che tutela gli autori ed editori italiani.Al centro dell’incontro, i temi della cultura e della tradizione musicale della Sardegna, della quale anche Mogol è un estimatore ed ambasciatore convinto. L’autore, infatti, ha composto una canzone dedicata all’Isola, intitolata ”Sardinia Sardinia”, interpretata dal cantautore Pago su melodia originale di Gino Marielli dei Tazenda.«La presenza di Mogol ci incoraggia a investire sui giovani talenti della musica e apre una prospettiva di collaborazione nel settore dell’alta formazione artistica e didattica», ha sottolineato in conclusione il presidente Solinas.Nella foto: un momento dell'incontro