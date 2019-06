Condividi | Red 13:19 Il Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziato. La tappa italiana del World rally championship della Fia, evento motoristico secondo solo alla Formula 1 per seguito, popolarità ed indotto economico, trova ancora casa nella Riviera del corallo Ris 2019: kermesse mondiale ad Alghero



ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna ad Alghero è già iniziato. La tappa italiana del World rally championship della Fia, evento motoristico secondo solo alla Formula 1 per seguito, popolarità ed indotto economico, trova ancora casa nella Riviera del corallo. Nei giorni scorsi, la poderosa macchina organizzativa si è messa in moto. Ris 2019 è organizzato dall’Automobile club d’Italia, con il supporto di Aci sport e la collaborazione logistica di Aci Sassari. Sostenuto finanziariamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dal contributo di Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, gode del supporto di numerosi partner istituzionali e sponsor privati. Una scommessa collettiva, che la città accoglie con grande soddisfazione, preparandosi al meglio per il momento in cui si accenderanno i riflettori di tutto il mondo ed il centro urbano diventerà una grande vetrina dell’eccellenza “made in Sardegna”, ma anche la scenografia di spettacoli, concerti ed altri eventi che saranno annunciati a breve.



Lunedì, gli organizzatori, le case automobilistiche ed i loro partner hanno iniziato a costruire il parco assistenza, mentre a breve sarà predisposto il quartier generale e la sala stampa per tv e giornali accreditati da ogni angolo del pianeta. La Passeggiata Garibaldi ed il porto si trasformeranno in un grande paddock urbano a cielo aperto, ma anche in uno spazio dedicato all’incontro tra lo street food internazionale e l’enogastronomia tipica locale. Già, perché al di là degli aspetti tecnici ed agonistici, che sono di primissimo piano e che fanno dell’appuntamento motoristico in terra sarda una delle fasi più spettacolari e selettive di tutto il Mondiale, Ris 2019 conferma il suo appeal extra-agonistico e la sua capacità di promuovere la Sardegna, la sua offerta turistica e le sue eccellenze ambientali, artistiche, culturali, storiche e, ultime ma non certo per importanza, enogastronomiche.



Intanto, sono già fissate le modifiche alla viabilità. Le variazioni riguarderanno la Banchina Millelire, Piazzale della Pace, le vie XXIV maggio, Asfodelo, Garibaldi, La Marmora, Eleonora D'Arborea, degli Orti, Spano, Sassari, Catalogna, Vittorio Emanuele, Cagliari, Costa Brava, Kennedy, i Bastioni Cristoforo Colombo, Via Carlo Alberto, Porta a mare, Piazza Civica e Piazza Sulis. Nella Banchina Millelire, sono già vietati transito e sosta fino a giovedì 20 giugno. Da venerdì 7 a mercoledì 19, divieto di transito e sosta anche in Piazzale della Pace e Via XXIV maggio, tra Via Garibaldi e Via Asfodelo. Le altre modifiche varranno da lunedì 10 a lunedì 17. Il divieto riguarderà Via Asfodelo (tra Via Costa Brava e Via XXIV maggio), Via Garibaldi (tra Via degli Orti e Via Spano, tra Via Catalogna e Via Eleonora d'Arborea e tra Via Catalogna e Via XXIV maggio), Via La Marmora (dal civico 6 all'incrocio con Via Garibaldi, Via Eleonora d'Arborea e la pista ciclabile).