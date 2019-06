video Condividi | S.O. 10:09 Dopo il successo del precedente album NiceOne (Edel) Nick The Nightfly presenta il nuovo Album “BeYourSelf”, accompagnato dal suo storico quintetto Nick The Nightfly: concerto al Poco Loco



ALGHERO - Bayou club events in collaborazione con Poco Loco Alghero, Fondazione Banco di Sardegna, Banco di Sardegna e il patrocinio del comune di Alghero presentano l'ultimo evento prima dell'estate con la rassegna Non solo Jazz. Venerdì 7 Giugno sul palco del Poco Loco Alghero Nick The Nightfly 5et.

Dopo il successo del precedente album NiceOne (Edel) Nick The Nightfly presenta il nuovo Album "BeYourSelf", accompagnato dal suo storico quintetto. Un viaggio in musica che ci porterà dall'Italia al Brasile, passando per Parigi, New York, Chicago e ovviamente per la Scozia, terra natale di Nick the Nightfly.

Numerose le collaborazioni illustri presenti nel nuovo album: Incognito, Nicola Conte, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum, i Cluster, Bebo Ferra, Roberto Taufic, Ernesto Lopez, Toti Panzanelli e tanti altri colleghi e amici. Non solo Jazz riprenderà in autunno con altri straordinari nomi del panorama musicale mondiale.