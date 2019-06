Condividi | Red 14:13 In attesa che la Regione si esprima in merito alla compatibilità del beneficio Reis anno 2018 con il Reddito di cittadinanza o con la Pensione di cittadinanza, l’erogazione della mensilità di maggio del contributo Reis, per 122 utenti, è temporaneamente sospesa Reis: sospensione temporanea ad Alghero



ALGHERO - Il Settore Servizi Sociali del Comune di Alghero ha annunciato che, per i beneficiari della nuova misura nazionale del Reddito di cittadinanza e per quanti sono passati dal Rei al Rdc, il Comune ha chiesto chiarimenti ai competenti uffici della Regione autonoma della Sardegna in merito alla compatibilità con l'erogazione della quota mensile prevista dal Reis. In attesa che la Regione si esprima in merito alla compatibilità del beneficio Reis anno 2018 con il Reddito di cittadinanza o con la Pensione di cittadinanza, l'erogazione della mensilità di maggio del contributo Reis, per 122 utenti, è temporaneamente sospesa.