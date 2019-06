video Condividi | Red 15:15 Ieri pomeriggio, al Parco Tarragona, alla presenza del sindaco Mario Bruno, dei competenti assessori e dei responsabili dell´Ufficio Politiche familiari, si è tenuta la cerimonia Alghero sempre più Family

25 imprese ricettive certificate



Il procedimento relativo all'assegnazione del marchio è iniziato con la ricezione delle domande corredate dall'autovalutazione e dalla sottoscrizione dell'impegno al mantenimento dei requisiti dichiarati. Percorso proseguito con specifici sopralluoghi di verifica da parte dell'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero e con il seguente pare favorevole della Commissione di valutazione che ha proceduto alle prime certificazioni ufficiali. Ieri pomeriggio (mercoledì), al Parco Tarragona, alla presenza del sindaco Mario Bruno, dei competenti assessori e dei responsabili dell'Ufficio Politiche familiari, si è tenuta la cerimonia. «Alghero Città della famiglia cresce ed è imitata da tante altre città. È un'emozione vedere oggi completato un percorso iniziato cinque anni fa», il commento del primo cittadino. ALGHERO - Con la certificazione ufficiale e la consegna del marchio "Family" alle prime venticinque imprese del comparto ricettivo del territorio, la città di Alghero si conferma sempre più città della famiglia, anche in chiave turistica. Ciò si è realizzato grazie al coinvolgimento delle strutture ricettive locali, che hanno inteso elevare i propri standards qualitativi rendendoli più funzionali, accoglienti ed attrattivi per le famiglie.Il percorso "Alghero family" è una vera e propria azione integrata di sviluppo economico e s'inserisce nel più ampio progetto sviluppato nell'ambito delle politiche turistiche, candidando la città a divenire, prima in Sardegna, destinazione turistica d'eccellenza per il target "Famiglia". Così, b&b, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, case vacanza ed agriturismi, ottemperando ai requisiti richiesti dagli appositi disciplinari predisposti dall'Assessorato comunale allo Sviluppo economico, garantiranno alle famiglie residenti ed ospiti servizi sempre più family, quali fasciatoi, spazi per il gioco, tariffe e menù a misura di famiglia.