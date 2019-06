Condividi | Red 22:17 Giovedì mattina, nei locali dell’Episcopio, in Via Principe Umberto 17, si terrà la conferenza stampa ufficiale per la Beatificazione della Venerabile Edvige Carboni, in programma due giorni dopo a Pozzomaggiore Beatificazione Edvige Carboni: incontro ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 13 giugno, alle ore 10.30, nei locali dell'Episcopio di Alghero, in Via Principe Umberto 17, si terrà la conferenza stampa ufficiale per la Beatificazione della Venerabile Edvige Carboni, in programma due giorni dopo a Pozzomaggiore. All'incontro, interverranno, con una breve descrizione su quanto fatto da ogni Commissione, i presidenti di ogni singola area organizzativa, nonché i responsabili del Comitato organizzatore, che saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande. La scelta dell'Episcopio come sede della conferenza stampa favorirà la partecipazione del vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino.