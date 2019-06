Condividi | Red 18:03 Nuovi inserimento nel Cra, premi ai dipendenti comunali e ristrutturazione di un immobile a San Marco. Queste alcune delle violazioni che, secondo la Coalizione di Centrodestra, avrebbe commesso l´Amministrazione comunale in carica. Pronta una denuncia da presentare all´Agicom Presunte violazioni: Conoci all'Agicom



ALGHERO – La determina per l'avviso pubblico per la presentazione di nuovi inserimento nel Centro residenziale anziani (che avrebbe ancora la destinazione d'uso turistico-ricettiva e non ancora socio-assistenziale), la delibera per premi in denaro ai dipendenti comunali (per un totale di 29mila euro). Ed ancora, la deliberazione per per acquisire dall'Igea e poi ristrutturarlo con una spesa di 20mila euro, di un immobile nella zona di San Marco.



Queste alcune delle presunte violazioni che, secondo la Coalizione di Centrodestra, avrebbe commesso l'Amministrazione comunale in carica. Atti non di normale amministrazione effettuati a ridosso dell'indizione dei comizi elettorali per le Elezioni amministrative in programma ad Alghero domenica 16 giugno. Per questo, il Centrodestra ha deciso di presentare una denuncia all'Agicom contro l'Amministrazione Bruno.



