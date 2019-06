Condividi | M.P. 10:21 Il gruppo di consiglieri della minoranza – Costantino Ligas, Franco Pistidda e Alessandro Carta – hanno abbandonato l’aula in segno di protesta, in considerazione della carenza del documento Slitta la gestione delle strade: minoranza all´attacco



PORTO TORRES - «Ancora una volta, nel Consiglio Comunale odierno, convocato ad hoc per l'affidamento alla Multiservizi della manutenzione delle strade che versano in uno stato di totale abbandono, tra voragini ed erbacce che da mesi sono state segnalate a più riprese all'amministrazione comunale, non è stato possibile approvare tale punto di estrema urgenza a causa della mancanza della documentazione necessaria».Il gruppo di consiglieri della minoranza – Costantino Ligas, Franco Pistidda e Alessandro Carta – hanno abbandonato l’aula in segno di protesta, in considerazione del fatto che a pochi giorni dalla festa patronale e dall'avvio della stagione turistica «le erbacce sono ormai più alte delle macchine in sosta, e le strade si presentano in totale abbandono con segnaletica orizzontale e con le strisce pedonali ormai inesistenti».



I consiglieri che hanno disertato il consiglio spiegano che «non aveva senso proseguire i lavori vista l'impossibilità improvvisa, visto che la commissione aveva già dato l'ok, di approvare un punto di tale importanza ed urgenza e per tale ragione i consiglieri hanno voluto trasmettere un forte segnale di disappunto e protesta». Mancava il Piano del fabbisogno triennale del personale della società in house, documentazione richiesta e ritenuta necessaria per concludere l’iter di approvazione della delibera di affidamento triennale del servizio relativo alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e ripristino delle buche stradali.



