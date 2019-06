Condividi | Red 13:32 Oggi pomeriggio, i volontari del Comitato 45 decibel, dei comitati di quartiere e delle associazioni ambientaliste, in occasione dell’apertura al pubblico dello Sportello di conciliazione del rumore, negli spazi di InfoAlghero, illustreranno le attività previste a giugno e per tutta l’estate Sportello del rumore: apertura ad Alghero



ALGHERO - Lo Sportello di conciliazione del rumore sarà operativo nella stagione estiva con l’obiettivo di fornire informazioni, suggerimenti, indicazioni ai cittadini, alle imprese e ricevere segnalazioni di disturbo delle quiete pubblica. Lo Sportello è una forma di cittadinanza attiva, di collaborazione fra cittadini ed Istituzioni, che mira a dirimere in maniera pacifica le controversie in tema di inquinamento acustico.



L’iniziativa parte dal presupposto che una movida insostenibile e rumorosa determina contrapposizioni fra operatori economici e residenti, fra gli stessi operatori economici: non possono esserci “diritti” di taluni a discapito di altri. Queste contrapposizioni non migliorano la qualità della vita dei residenti e dell’offerta turistica della città. Infatti, spiegano, «la libertà d’impresa non confligge con i diritti degli altri attori del tessuto sociale, poiché le norme vigenti pongono il giusto punto d’equilibrio».



Lo Sportello di conciliazione del rumore, con una paziente azione di informazione sulle norme, i regolamenti vigenti ed un'opera di sensibilizzazione al rispetto dei diritti altrui, vuole costruire un percorso virtuoso in cui si tenta di conciliare gli interessi di tutti e il rispetto reciproco. Insomma, una crescita civica e della cultura d'impresa senza che nessuno sia escluso. Lo Sportello di conciliazione del rumore di Alghero sarà operativo nella stagione estiva con l'obiettivo di fornire informazioni, suggerimenti, indicazioni a cittadini e imprese e ricevere segnalazioni di disturbo delle quiete pubblica. Allo Sportello si alterneranno i volontari del Comitato 45 db, delle associazioni ambientaliste e dei comitati di quartiere.