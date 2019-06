Condividi | Andrea Columbano 15:14 L'opinione di Andrea Columbano Decoro, riqualificazione e servizi per centro storico e porto



Sono nato e cresciuto nel centro storico di Alghero. Questo quartiere va rilanciato dal punto di vista economico, cultura andando a valorizzare i siti di interesse. Necessario recuperare alcune strutture dismesse tra cui l'ex-caserma di Via Simon che deve essere riqualificata e destinata a scopi di ben altro tipo visto il suo valore, fermo restando che vanno creati ex-novo nuovi luoghi di aggregazione sociale.



E poi il porto, che va riqualificato. Essendo già un fiore all'occhiello, va migliorato nei servizi per la nautica, dunque quelli primari, e pure di quelli annessi come ristorazione, svago e aree per mini-eventi.



Da ultimo, ma resta al primo posto dei miei interventi della prossima Amministrazione, proporrò l'aumento della capacità di ormeggio, soprattutto per le imbarcazioni in transito di grosse dimensioni, con una prossima messa a regime del molo di sopraflutto.



* candidato consigliere comunale con Forza Italia