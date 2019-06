Condividi | Red 16:17 «I nodi stanno arrivando al pettine. Il Reddito di cittadinanza, che ha interpretato il ruolo di bandiera elettorale del Movimento 5 stelle, s´è inceppato ed ha anche paralizzato il pagamento del Reddito inclusione regionale per il mese di maggio», denuncia il Direttivo cittadino di Forza Italia Reddito cittadinanza: s'iintervenga sul Ministero



«Ma ci spaventa la completa assenza del sindaco Bruno, forse ignaro o forse impegnato a fare propaganda elettorale vietata dalla legge, come evidenziato dalla Coalizione che sostiene Conoci. Non è possibile lasciare nello sconforto e nell'abbandono 122 famiglie algheresi deboli. Si svegli Bruno, e intervenga con determinazione sul ministro Di Maio che, dopo avere letteralmente trafugato i voti dei sardi con vane promesse, è riuscito anche a bloccare il Reis regionale», conclude il Direttivo forzista. Commenti ALGHERO - «I nodi stanno arrivando al pettine. Il Reddito di cittadinanza, che ha interpretato il ruolo di bandiera elettorale del Movimento 5 stelle, s'è inceppato ed ha anche paralizzato il pagamento del Reddito inclusione regionale per il mese di maggio. Il triste risultato è che 122 famiglie algheresi da maggio sono senza Reis e senza Reddito di cittadinanza».Così, il Direttivo di Forza Italia Alghero interviene dopo la sospensione del pagamento della mensilità di maggio del contributo regionale del Reis [LEGGI] . Sospensione causata dell'attuale assenza di comunicazioni da parte del Ministero per lo Sviluppo economico e dell'Inps ai Comuni circa i nuclei familiari che hanno fatto domanda o stanno beneficiando della nuova misura nazionale del Reddito di cittadinanza. Dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non giungono le autorizzazioni per accedere alla nuova piattaforma digitale nella quale sono indicati i beneficiari del reddito di cittadinanza e per fare i dovuti controlli per erogare il contributo regionale.«Ma ci spaventa la completa assenza del sindaco Bruno, forse ignaro o forse impegnato a fare propaganda elettorale vietata dalla legge, come evidenziato dalla Coalizione che sostiene Conoci. Non è possibile lasciare nello sconforto e nell'abbandono 122 famiglie algheresi deboli. Si svegli Bruno, e intervenga con determinazione sul ministro Di Maio che, dopo avere letteralmente trafugato i voti dei sardi con vane promesse, è riuscito anche a bloccare il Reis regionale», conclude il Direttivo forzista.