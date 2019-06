Condividi | Red 19:23 L´assessore comunale ai Servizi Sociali Angela Cavazzuti interviene sul Reis e sul Reddito di cittadinanza sospesi in attesa che la Regione autonoma della Sardegna si pronunci. L´esponente della Giunta Bruno rispedisce al mittente le accuse ed invita a sostenere la protesta alla Regione, che ancora non ha risposto alle sollecitazioni urgenti fatte dal Comune Reis: Forza Italia alzi la voce in Regione



ALGHERO - «Forza Italia non sprechi tempo, ne voce. Diriga l’ex consigliere Marco Tedde, e di fretta, a protestare a Cagliari, in Regione. Si metta al fianco del Comune di Alghero che ha già chiesto urgenti chiarimenti, così come hanno fatto tantissimi Comuni della Sardegna, sul pasticcio creato da Governo e Regione “amica”, che sta penalizzando le famiglie algheresi. 122 famiglie messe alla corda da un cortocircuito dannosissimo provocato da un conflitto di norme che sembrano apposta per penalizzare le famiglie più bisognose».



L’assessore comunale ai Servizi sociali Angela Cavazzuti respinge al mittente le accuse sul Reddito di inclusione sociale, che il Comune di Alghero si è visto costretto a sospendere temporaneamente



«Siamo continuamente al fianco delle famiglie che hanno visto interrotto il sussidio – aggiunge la Cavazzuti - con grande senso di responsabilità nonostante la vergognosa strumentalizzazione di Forza Italia, con l’auspicio che la Regione Sardegna dia segno capacità e si esprima in merito alla compatibilità del beneficio Reis anno 2018 con il Reddito di cittadinanza e/o Pensione di cittadinanza». Infatti, gli uffici si sono trovati impossibilitati a procedere e hanno sospeso temporaneamente la liquidazione Reis maggio 2019 per 122 utenti la cui posizione, come risulta da piattaforma Inps, è interessata dall'erogazione di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.



