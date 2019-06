Condividi | Red 14:41 Per le Elezioni comunali di domenica 16 giugno e, in caso di ballottaggio, di domenica 30 giugno, il presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha provveduto a trasmette ad ogni Comune l’elenco dei presidenti designati per ciascuna delle sezioni elettorali istituite nel proprio territorio Alghero: avviso sostituzione presidenti seggio



ALGHERO - Per le Elezioni comunali di domenica 16 giugno e, in caso di ballottaggio, di domenica 30 giugno, il presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha provveduto a trasmette ad ogni Comune l’elenco dei presidenti designati per ciascuna delle sezioni elettorali istituite nel proprio territorio. Poiché potrà rendersi necessario procedere alla sostituzione di alcuni dei presidenti nominati, si rende noto a quanti interessati alla nomina in sostituzione dei rinunciatari, che è possibile produrre apposita istanza con la compilazione dell'apposito modulo (reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero) da trasmettere al Comune stesso, con la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, utilizzando l’indirizzo e-mail/pec: elettorale@pec.comune.alghero.ss.it, oppure, consegnarlo direttamente all’Ufficio elettorale di Via Catalogna-Traversa 52, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì ed il giovedì, dalle 15.30 alle 16.30.



Le domande dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 10 giugno. Gli interessati dovranno essere obbligatoriamente già iscritti all’Albo dei presidenti di seggio. Costituisce titolo di preferenza, nell’ordine, l’esperienza pregressa come presidente di seggio, di segretario o di scrutatore. Commenti ALGHERO - Per le Elezioni comunali di domenica 16 giugno e, in caso di ballottaggio, di domenica 30 giugno, il presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha provveduto a trasmette ad ogni Comune l’elenco dei presidenti designati per ciascuna delle sezioni elettorali istituite nel proprio territorio. Poiché potrà rendersi necessario procedere alla sostituzione di alcuni dei presidenti nominati, si rende noto a quanti interessati alla nomina in sostituzione dei rinunciatari, che è possibile produrre apposita istanza con la compilazione dell'apposito modulo (reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero) da trasmettere al Comune stesso, con la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, utilizzando l’indirizzo e-mail/pec: elettorale@pec.comune.alghero.ss.it, oppure, consegnarlo direttamente all’Ufficio elettorale di Via Catalogna-Traversa 52, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì ed il giovedì, dalle 15.30 alle 16.30.Le domande dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 10 giugno. Gli interessati dovranno essere obbligatoriamente già iscritti all’Albo dei presidenti di seggio. Costituisce titolo di preferenza, nell’ordine, l’esperienza pregressa come presidente di seggio, di segretario o di scrutatore.