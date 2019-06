Condividi | Red 16:46 Domenica sera, il progetto a favore della prevenzione oncologica, farà tappa nel chiostro di San Francesco. L’evento è organizzato da Creatività sarda che, con il patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione della Fondazione Alghero, accorda informazione, moda, cultura e solidarietà Prevenzione oncologica: Impronte ad Alghero



ALGHERO - Domenica 9 giugno, alle 18.30, il progetto “Impronte”, a favore della prevenzione oncologica, farà tappa ad Alghero nel chiostro di San Francesco. L’evento è organizzato dall’Associazione di promozione sociale Onlus “Creatività sarda” che, con il patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione della Fondazione Alghero, accorda informazione, moda, cultura e solidarietà.



Impronte nasce nel 2014 con una collezione di abiti della stilista Antonella Fini per pazienti oncologiche e ricercatrici il cui obiettivo specifico è l’acquisto di un macchinario di prevenzione oncologica: microscopio con analizzatore di immagini, che scopre la lesione prima che diventi neoplastica. Apparecchiatura individuata da Rosa Maria Pascale (professore ordinario di Patologia generale e molecolare dell’Università degli studi di Sassari). Ultimamente, il progetto si è definito con il libro “Impronte”, pensato e curato dalla giornalista Roberta Gallo. Presentato a maggio al Salone Internazionale del libro di Torino, è una raccolta di testimonianze delle singolari modelle, donne che hanno combattuto e vinto il cancro, e donne che tuttora combattono. Il libro ha la prerogativa di leggersi al contrario, da destra verso sinistra, come un manga.



Aprirà la serata la rinnovata collezione “Impronte” di Antonella Fini, che vedrà sfilare le pazienti oncologiche e le ricercatrici. Coordinerà la manifestazione la giornalista Maria Antonietta Izza, che dialogherà con la curatrice del libro Roberta Gallo. Interverranno il sindaco di Alghero Mario Bruno, l'assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, Antonella Fini, la ricercatrice Rosa Maria Pascale, lo psicologo-psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano, l'editore Carlo Delfino e Donatello Sanna, padre di un’ex paziente oncologica. La parte musicale sarà affidata al piccolo artista Mario DonatoVinci (vincitore di diversi festival musicali e protagonista del Musical “A Bronx tale”, con la regia di Claudio Insegno) ed al cantautore napoletano Pino Caserta.



