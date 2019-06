Condividi | Red 18:53 Saranno consegnati venerdì 14 giugno i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle tribune e degli spogliatoi del Campo comunale Mariotti. Come confermato dall´Ufficio gare e contratti, con la firma del capitolato con la ditta che si è aggiudicata l´intervento, prenderanno il via le opere tese alla riqualificazione della struttura Ristrutturazione Mariotti: consegna lavori



ALGHERO - Saranno consegnati venerdì 14 giugno i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle tribune e degli spogliatoi del Campo comunale Mariotti. Come confermato dall'Ufficio gare e contratti, con la firma del capitolato con la ditta che si è aggiudicata l'intervento, prenderanno il via le opere tese alla riqualificazione della struttura. L'importo dei lavori è di oltre 120mila euro. L'intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento delle strutture sportive cittadine, per il quale il competente Assessorato comunale ha previsto nuove forme di gestione per tutti gli impianti pubblici. Commenti ALGHERO - Saranno consegnati venerdì 14 giugno i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle tribune e degli spogliatoi del Campo comunale Mariotti. Come confermato dall'Ufficio gare e contratti, con la firma del capitolato con la ditta che si è aggiudicata l'intervento, prenderanno il via le opere tese alla riqualificazione della struttura. L'importo dei lavori è di oltre 120mila euro. L'intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento delle strutture sportive cittadine, per il quale il competente Assessorato comunale ha previsto nuove forme di gestione per tutti gli impianti pubblici.