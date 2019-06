Condividi | Mariangela Pala 22:18 Lacrime che non si asciugano e non trovano conforto. Un lenzuolo bianco con su scritto “Il muro del pianto” è stato appeso sul muraglione ancora ferito che circonda il patio di San Gavino. San Gavino: un lenzuolo per il pianto del muraglione



PORTO TORRES - Lacrime che non si asciugano e non trovano conforto. Un lenzuolo bianco con su scritto “Il muro del pianto” è stato appeso sul muraglione ancora ferito che circonda il patio di San Gavino. Un segnale di protesta per una struttura del settecento simbolo della città, danneggiato nel novembre scorso a seguito di un incidente e mai riparato.



Sette mesi senza suscitare l’indignazione dell’amministrazione comunale, che ha lasciato che quella struttura appaia al volto dei fedeli così sfigurata nei giorni della Festha Manna, l’evento che identifica una comunità insieme alla celebrazione per i Santi Martiri Turritani. Eppure nelle casse comunali ci sarebbero le risorse disponibili derivanti dal l’indennizzo dell’assicurazione dell’auto che ha causato il danno alla struttura.



