Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì 13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il mondo a supporto delle velleità turistiche sarde Ris 2019: omaggio alla Sardegna



ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione balneare.



La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato.



