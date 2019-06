Condividi | A.S. 9:40 Domenica sera ad Alghero (Ss) serata finale e premiazione del secondo concorso internazionale per giovani band JazzAlguer Mediterrani. Cinque formazioni in lizza a partire dalle 21 nel Largo San Francesco JazzAlguer, weekend con le giovani band



ALGHERO - Il pianista francese Etienne Manchon con il suo trio, le catalane Escarteen Sisters e tre formazioni italiane: il trio sardo Trikáranos, Camilla Battaglia e Sara Battaglini con i rispettivi progetti. Questi i cinque finalisti della seconda edizione di JazzAlguer Mediterrani, il concorso per giovani band inserito, anche quest'anno, nel più ampio cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu. Domenica sera (9 giugno), a partire dalle 21 e con ingresso gratuito al pubblico, si sfideranno a suon di musica sul palco allestito nel Largo San Francesco. In quindici minuti, ogni band dovrà esprimere il meglio della propria proposta artistica per conquistare le preferenze della giuria del contest; con Nick The Nightfly, musicista, deejay e voce storica della radio, Paolo Fresu e il contrabbassista Salvatore Maltana, coordinatore artistico di JazzAlguer, ne fanno parte quest'anno altri due volti noti del panorama jazzistico: il pianista Roberto Cipelli e la cantante Francesca Corrias.



Al termine della serata, completate le esibizioni, i giurati trarranno le valutazioni e decreteranno i vincitori: in palio c'è una borsa di studio del valore di cinquemila euro da destinare ad attività di formazione e crescita artistica, come corsi di specializzazione, la produzione e/o la pubblicazione di un disco o di un altro progetto musicale. Come già nella prima edizione, il concorso è riservato a giovani formazioni provenienti da paesi dell'area mediterranea, di età media (sommando quella dei singoli membri) non superiore ai trentacinque anni e con non più di due album già pubblicati. Nessuna restrizione riguardo ai generi musicali ammessi, ma requisito indispensabile è l'originalità dei brani proposti. Quarantuno le formazioni iscritte (due in più rispetto all'anno scorso), tra le quali la giuria ha selezionato le cinque finaliste in gara domenica sera.



Il progetto Dalia della cantante fiorentina Sara Battaglini, con Federico Pierantoni al trombone e Enrico Ronzani al pianoforte, si presenta come un un trio che cerca di mettere in primo piano uno spazio circoscritto fra i diversi modi di interpretare la propria musica da parte dei suoi componenti. Emit è invece la band che vede accanto a Camilla Battaglia l'altosassofonista Michele Tino, Andrea Lombardini al basso e Bernando Guerra alla batteria. La cantante e compositrice nata a Milano nel 1990, ha rilasciato lo scorso ottobre il suo secondo album, "EMIT: RotatoR TeneT": un disco che celebra in musica il concetto di "tempo" attingendo apertamente dalla scienza, dalla letteratura, dalla filosofia. Trikáranos, che in greco antico significa "mostro a tre teste", è il nome scelto da Andrea Cocco (pianoforte), Matteo Marongiu (contrabbasso) e Roberto Migoni (batteria) per il loro sodalizio artistico; un nome che sintetizza la filosofia di questo trio che, attingendo alle diverse esperienze artistiche dei suoi componenti, ha elaborato negli anni un proprio linguaggio espressivo in cui si fondono sonorità mediterranee con atmosfere più intime.



