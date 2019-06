video Condividi | A.S. 12:00 Questa mattina la presentazione del servizio in via Cagliari, alla presenza di Gianluigi Dalu, project manager di Move Ecosharing, Antonio Demontis, presidente di Autonoleggi Demontis, e il sindaco Mario Bruno. I veicoli in flotta sono Fiat Panda, Jeep Renegade e Ford Transit e varieranno in numero e tipologia al crescere delle stazioni di presa e consegna attive Moove, è car sharing anche ad Alghero



ALGHERO - Riviera del Corallo nel segno della mobilità sostenibile. Dalla giornata odierna attivo il primo servizio di car sharing nella città: è Moove, il servizio ecosostenibile di Autonoleggi Demontis, già presente a Sassari, ad Olbia e nei tre aeroporti sardi.



Due stalli, uno in Via Lido e l'altro in Via Cagliari, possono ospitare fino a sei auto: chi ad Alghero ha necessità della macchina subito accede al servizio “Free floating”, ne prende una “al volo” e parte. È sufficiente scaricare l'App Move ecosharing (disponibile su App store o Google play), registrarsi con i propri dati personali, aprire la macchina e partire.



Questa mattina la presentazione del servizio in via Cagliari, alla presenza di Gianluigi Dalu, project manager di Move Ecosharing, Antonio Demontis, presidente di Autonoleggi Demontis, e il sindaco Mario Bruno. I veicoli in flotta sono Fiat Panda, Jeep Renegade e Ford Transit e varieranno in numero e tipologia al crescere delle stazioni di presa e consegna attive. Commenti ALGHERO - Riviera del Corallo nel segno della mobilità sostenibile. Dalla giornata odierna attivo il primo servizio di car sharing nella città: è, il servizio ecosostenibile di Autonoleggi Demontis, già presente a Sassari, ad Olbia e nei tre aeroporti sardi.Due stalli, uno in Via Lido e l'altro in Via Cagliari, possono ospitare fino a sei auto: chi ad Alghero ha necessità della macchina subito accede al servizio “Free floating”, ne prende una “al volo” e parte. È sufficiente scaricare l'App Move ecosharing (disponibile su App store o Google play), registrarsi con i propri dati personali, aprire la macchina e partire.Questa mattina la presentazione del servizio in via Cagliari, alla presenza di Gianluigi Dalu, project manager di Move Ecosharing, Antonio Demontis, presidente di Autonoleggi Demontis, e il sindaco Mario Bruno. I veicoli in flotta sono Fiat Panda, Jeep Renegade e Ford Transit e varieranno in numero e tipologia al crescere delle stazioni di presa e consegna attive. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv