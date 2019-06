Condividi | Red 18:16 La leader di Fratelli d´Italia sarà in Sardegna venerdì 14 giugno, per sostenere le liste di Fdi e la Coalizione di Centrodestra civica ed autonomia con i candidati sindaco Mario Conoci, Mariolino Andria e Paolo Truzzu Giorgia Meloni ad Alghero, Sassari e Cagliari



ALGHERO - Giorgia Meloni sarà in Sardegna venerdì 14 a partire dalla mattina, dove sarà Alghero e Sassari per sostenere le liste di Fratelli d'Italia e la Coalizione di Centrodestra civica ed autonomia con i candidati sindaco Mario Conoci e Mariolino Andria. La sera sarà a Cagliari, per sostenere la candidatura di Paolo Truzzu e di tutta la Coalizione. Ad inizio settimana verrà annunciato il programma preciso.



