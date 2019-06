Condividi | Red 22:06 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno individuato un cittadino di Capoterra che ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento del gratuito patrocinio con dati reddituali mendaci Non aveva diritto al gratuito patrocinio: denunciato



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno individuato un cittadino di Capoterra che ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento del gratuito patrocinio con dati reddituali mendaci. Per garantire il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, l’ordinamento italiano riconosce la possibilità per tutti di accedere ad un'adeguata difesa tecnica attraverso l’istituto del gratuito patrocinio.



Per poter accedere ai benefici dell’istituto, con la possibilità di essere difesi da un legale iscritto in appositi albi che riceve i propri compensi direttamente dal tribunale di riferimento, è necessario che la persona interessata possieda, anche con i componenti del proprio nucleo familiare, un reddito non superiore ad 11.493,82euro, suscettibile di incremento per ogni singolo componente della famiglia. L’intervento della Guardia di finanza è scaturito dalla richiesta del Tribunale di Cagliari di verificare la posizione reddituale nei confronti dell'uomo sottoposto a procedimento penale, che ha presentato l’istanza per accedere al pubblico beneficio.



Nonostante l’interessato abbia indicato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di rientrare nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, la successiva approfondita analisi con le banche dati in uso al Corpo ha invece consentito di ricostruire una posizione reddituale del nucleo familiare superiore alla predetta soglia. Per questo, l'uomo è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria per il reato di falsità delle autocertificazioni prodotte. Contestualmente, con la comunicazione degli esiti del controllo effettuato, sono state interrotte le procedure finalizzate all’ottenimento del beneficio. CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno individuato un cittadino di Capoterra che ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento del gratuito patrocinio con dati reddituali mendaci. Per garantire il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, l’ordinamento italiano riconosce la possibilità per tutti di accedere ad un'adeguata difesa tecnica attraverso l’istituto del gratuito patrocinio.Per poter accedere ai benefici dell’istituto, con la possibilità di essere difesi da un legale iscritto in appositi albi che riceve i propri compensi direttamente dal tribunale di riferimento, è necessario che la persona interessata possieda, anche con i componenti del proprio nucleo familiare, un reddito non superiore ad 11.493,82euro, suscettibile di incremento per ogni singolo componente della famiglia. L’intervento della Guardia di finanza è scaturito dalla richiesta del Tribunale di Cagliari di verificare la posizione reddituale nei confronti dell'uomo sottoposto a procedimento penale, che ha presentato l’istanza per accedere al pubblico beneficio.Nonostante l’interessato abbia indicato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di rientrare nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, la successiva approfondita analisi con le banche dati in uso al Corpo ha invece consentito di ricostruire una posizione reddituale del nucleo familiare superiore alla predetta soglia. Per questo, l'uomo è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria per il reato di falsità delle autocertificazioni prodotte. Contestualmente, con la comunicazione degli esiti del controllo effettuato, sono state interrotte le procedure finalizzate all’ottenimento del beneficio.