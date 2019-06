Condividi | Red 11:21 Per il terzo anno consecutivo, sono state le esperienze dei ragazzi delle scuole professionali agrarie di Sorgono, Siniscola e Pratosardo, presentate il 31 maggio nell’Istituto del Mandrolisai durante l’evento di chiusura, a confermare la riuscita del progetto di alternanza scuola lavoro, che ha visto coinvolti per l’intero anno scolastico 120 studenti e dodici classi con i tutor della Coldiretti Nuoro Ogliastra e le numerose aziende agricole associate Studenti a lezione di vendita diretta



NUORO - Per il terzo anno consecutivo, sono state le esperienze dei ragazzi delle scuole professionali agrarie di Sorgono, Siniscola e Pratosardo, presentate il 31 maggio nell’Istituto del Mandrolisai durante l’evento di chiusura, a confermare la riuscita del progetto di alternanza scuola lavoro, che ha visto coinvolti per l’intero anno scolastico 120 studenti e dodici classi con i tutor della Coldiretti Nuoro Ogliastra e le numerose aziende agricole associate. E’ stato soprattutto grazie a loro che i ragazzi hanno potuto approcciarsi in maniera significativa a realtà produttive d’eccellenza, confrontandosi con il mondo del lavoro e mettendosi in contatto con la rete economica territoriale.



Il progetto “Imprenditorial-mente insieme”, finanziato dal Miur per la diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza, ha avuto come protagonisti i ragazzi dei tre Istituti professionali agrari, Coldiretti Nuoro Ogliastra, ma ha coinvolto anche realtà come le Università di Sassari e Nuoro per ciò che concerne l’orientamento e la formazione post diploma, e l’Agenzia regionale per il lavoro per quanto riguarda la ricerca attiva del lavoro. Venerdì, durante l’evento conclusivo di presentazione dei risultati all’Ipsasr di Sorgono, i giovani hanno potuto presentare pubblicamente la propria esperienza e, con il coordinamento dei tutor Coldiretti, allestire gli stand delle aziende del territorio con i quali i giovani hanno potuto dimostrare le capacità acquisite su ciò che concerne consulenza sulla vendita diretta ed adempimenti amministrativi e fiscali.



Inoltre, hanno simulato l'allestimento di uno stand per la vendita diretta nei mercati, fiere ed eventi. Dimostrando l'esperienza acquisita su strategie di marketing e vendita diretta con l'ausilio delle aziende "Il Raccolto di Merea" di Sorgono, la Cantina del Mandrolisai e l'agriturismo "Su Connottu" di Daniele Mereu di Sorgono. «Non possiamo non guardare alla formazione dei nostri futuri operatori agricoli che sono chiamati a rispondere a esigenze gestionali aziendali sempre più complicate e difficili – ha spiegato il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis - Per questo è fondamentale non solo il loro interesse verso il mondo produttivo, ma soprattutto l'attenzione da parte nostra nel trasmettere tutti gli strumenti a cui possono accedere per essere imprenditori del futuro». «I giovani che partecipano ai progetti di alternanza scuola lavoro – spiega il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra - ci dimostrano quanto nel territorio sia importante creare rete, aggregarsi, comunicare e scambiare le proprie esperienze. E' rafforzativo e fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio».