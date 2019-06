Condividi | Red 10:23 Grandissima partecipazione delle Tigri baseball Alghero, al torneo internazionale Super cup 2019, giunto alla decima edizione e disputato in Repubblica ceca, per giovani formazioni under 10 e che ha visto in campo ventiquattro squadre Tigri Alghero alla Super cup di Praga



ALGHERO - Grandissima partecipazione delle Tigri baseball Alghero, al torneo internazionale Super cup 2019, giunto alla decima edizione, per giovani formazioni under 10. Tutto è iniziato dopo aver ricevuto l’invito al torneo dal prestigioso organizzatore Bilek Bohumil, in un freddo pomeriggio di gennaio. Quindici ragazzini si sono ritrovati sul campo ad affrontare una selezione per volare a Praga a fine maggio. Tutti classe 2009/2010 provenienti da squadre diverse (Tigri Alghero,Catalana, Shardana Iglesias, Yellow Team Sassari, Olbia e Cupramontana) pronti a mettersi in gioco e partire per un’avventura importantissima.



Il coach Salvatore Cherchi ed i suoi collaboratori Tore Bachitta, Anna Bozzato, Carlos Montotoe Nunzio Floris hanno avuto l’arduo compito di mettere insieme e preparare i ragazzi per l'evento internazionale, che in Repubblica Ceca ha visto la partecipazione di ventiquattro squadre provenienti, per la maggior parte dalla nazione ospitante, da Cina, Gran Bretagna, Slovacchia, Spagna, Ungheria ed Italia (con le Tigri uniche rappresentanti). Dopo diversi allenamenti per fare gruppo e per creare una squadra competitiva, per i ragazzi è arrivato il giorno della partenza, Il 30 maggio, dopo un viaggio estenuante, la squadra ha raggiunto la sede del torneo. Giusto il tempo di appoggiare i propri effetti personali e di essere raggiunti dai tre bambini provenienti da Cupramontana, e via in campo per l'ultimo allenamento di rifinitura ed una partita amichevole contro una squadra ceca ed una cinese.



Il giorno dopo, via alle gare su quattro campi. Le Tigri hanno disputato tre partite (con due vittorie). Nel pomeriggio, cerimonia di apertura con la sfilata delle squadre con le loro divise sgargianti davanti alle più importanti figure della Federazione ceca ed al tifo dei genitori che hanno assiepato le tribune. Il giorno successivo, altre due partite per gli algheresi (una vinta ed una persa). Nel tardo pomeriggio, cerimonia di premiazione dei Masters (manifestazione con giochi di abilità in battuta,tiro e corsa sulle basi) con la sfilata delle squadre e la premiazione dei giocatori migliori nelle varie prove. Nell'ultima giornata, le Tigri hanno disputato altre due partite, perdendole entrambe, ma posizionandosi terza nel proprio girone. Infine, tutti in campo per la cerimonia di chiusura.