Enti locali: obbiettivo Ogliastra

LANUSEI - «L’Ogliastra è un’area omogenea, su cui stiamo ragionando, che deve diventare una Provincia più vasta, allargata ad altre realtà finora rimaste fuori per ragioni antistoriche e quindi dotata di maggiore peso demografico». Lo sottolineano gli assessori regionali degli Enti locali Quirico Sanna e dei Trasporti Giorgio Todde.



«Non sono contro la Provincia Ogliastra - afferma Sanna - il ragionamento è aperto: siamo in fase di elaborazione della riforma degli Enti locali e sono sicuro che troveremo la soluzione giusta». «Per quanto riguarda il Sulcis - aggiunge l'assessore degli Enti locali - penso invece che la provincia del Sud Sardegna vada rivisitata».



«Ci sono realtà che con Carbonia non hanno nulla a che vedere e che vanno ricondotte all'Area metropolitana di Cagliari, raggruppando intorno a Carbonia realtà economicamente e storicamente più vicine, come una parte del Campidano», ha concluso Quirico Sanna.