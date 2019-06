video Condividi | A.S. 11:04 Weekend nel segno dell'Unesco



Illuminata l´installazione dedicata alla ricandidatura della cittù al network di città creative dell´Unesco. "Coralli di Luce" è realizzata dal genio Tonino Serra col prezioso contributo dei ragazzi del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero. Le parole dei tutor e dei giovani artisti. Applausi sabato sera in Largo San Francesco: è la Torre di San Giovanni ad ospitare l´omaggio al Corallo rosso, simbolo della città di Alghero