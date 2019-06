Condividi | Red 22:29 Il segretario nazionale del Partito democratico sarà presente in Sardegna, mercoledì pomeriggio, nell’ambito delle iniziative a sostegno dei candidati del Centrosinistra alle prossime Elezioni Amministrative Zingaretti a Cagliari, Sassari e Alghero



ALGHERO – Si avvicina la data delle elezioni amministrative ed i big della politica nazionale arrivano nell'Isola. Il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti sarà presente in Sardegna, mercoledì 12 giugno.



Parteciperà alle iniziative a sostegno dei candidati del Centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma il 16 giugno nell'isola. Fitta l'agenda elettorale.



Alle 15, sarà ad Alghero, per incontrare il candidato sindaco Mario Bruno, nella sua sede elettorale di Via La Marmora. Alle 16.30, arriverà a Sassari, per un'iniziativa con il candidato Mario Brianda al Teatro Verdi. Infine, alle 19, giungerà a Cagliari, per un'iniziativa con Francesca Ghirra, nello spazio aperto del Lazzaretto, nel quartiere Sant’Elia.



