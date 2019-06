Condividi | Red 11:12 Giovedì sera, l´autrice algherese sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnata da Giuliana Trampana, il suo libro “Io ti aspetto, il racconto di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico” Libri: Io ti aspetto, con Doriana Caria



ALGHERO - Giovedì 13 giugno, alle 19.30, Doriana Caria sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnata da Giuliana Trampana, il suo libro “Io ti aspetto, il racconto di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico”.



L'autrice algherese racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della sua famiglia, dal momento in cui in casa entra la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.



Di fatto, «Un racconto intimo, sincero, ma anche ironico e sempre pieno di speranza». Una storia dove la vita quotidiana è accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati e superati da una forza che solo una mamma può avere e dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi.



Nella foto: Doriana Caria Commenti ALGHERO - Giovedì 13 giugno, alle 19.30, Doriana Caria sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnata da Giuliana Trampana, il suo libro “Io ti aspetto, il racconto di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico”.L'autrice algherese racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della sua famiglia, dal momento in cui in casa entra la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.Di fatto, «Un racconto intimo, sincero, ma anche ironico e sempre pieno di speranza». Una storia dove la vita quotidiana è accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati e superati da una forza che solo una mamma può avere e dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi.Nella foto: Doriana Caria