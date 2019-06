Condividi | M.P. 9:47 seminario dal titolo “Pago PA e il futuro digitale dei pagamenti elettronici nei comuni italiani, facciamo il punto”, che il 12 giugno alle ore 10, si svolgerà nell´aula consigliare Stintino: seminario su pagamenti digitali



STINTINO - Qual è il futuro dei pagamenti elettronici e quale la situazione dei vari comuni italiani? A rispondere a queste domande sarà il seminario dal titolo “Pago PA e il futuro digitale dei pagamenti elettronici nei comuni italiani, facciamo il punto”, che si svolgerà nell'aula consigliare mercoledì 12 giugno alle 10. L’incontro, rivolto agli operatori degli enti Locali, è organizzato da Progetti e Soluzioni in collaborazione con Comune di Stintino.



Ospiterà alcuni esperti del settore per fare il punto sugli aspetti normativi e la situazione nei comuni in Italia in fatto di digitalizzazione dei pagamenti. Verranno inoltre illustrati i vantaggi derivanti dall’adeguamento alla normativa nei vari comparti dei Comuni, esplorando in particolare il settore della ristorazione scolastica.



