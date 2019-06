video Condividi | S.O. 9:57 Il vincitore della seconda edizione di JazzAlguer Mediterrani è Etienne Manchon Trio. Serata magica domenica nel palco allestito in Largo San Francesco. Giuria d´eccezione: Paolo Fresu, Nick The Nightfly, Salvatore Maltana, Roberto Cipelli e Francesca Corriasche. Nel video alcuni stralci della serata Jazz, Trio francese vince il festival di Alghero



ALGHERO - Cinque giovani e talentuose formazioni mediterranee hanno incantato il nutrito pubblico di Alghero con la loro musica e la loro passione. Si tratta delle catalane Escarteen Sisters, gli EMIT di Camilla Battaglia, i sardi Trikaronos, il trio intestato al pianista di Tolosa Etienne Manchon e, infine, il progetto Dalia della cantante fiorentina Sara Battaglini.



Ancora una volta l'alta qualità e la varietà di generi e stili ha reso davvero difficile il compito della giuria. Paolo Fresu, Nick The Nightfly, Salvatore Maltana, Roberto Cipelli e Francesca Corriasche al termine delle esibizioni hanno eletto vincitore il Trio francese di Etienne Manchon.



Trio che conta già un disco all'attivo. E' "Elastic Bordes", confini elastici, in un continuo incontro tra culture, proprio come quello che è avvenuto domenica sera ad Alghero, in occasione di una serata davvero magica. Un nuovo omaggio alla music, al jazz, proprio in Largo San Francesco dove da qualche giorno la Torre di San Giovanni è illuminata dall'installazione simbolo Unesco [ Commenti ALGHERO - Cinque giovani e talentuose formazioni mediterranee hanno incantato il nutrito pubblico di Alghero con la loro musica e la loro passione. Si tratta delle catalane Escarteen Sisters, gli EMIT di Camilla Battaglia, i sardi Trikaronos, il trio intestato al pianista di Tolosa Etienne Manchon e, infine, il progetto Dalia della cantante fiorentina Sara Battaglini.Ancora una volta l'alta qualità e la varietà di generi e stili ha reso davvero difficile il compito della giuria. Paolo Fresu, Nick The Nightfly, Salvatore Maltana, Roberto Cipelli e Francesca Corriasche al termine delle esibizioni hanno eletto vincitore il Trio francese di Etienne Manchon.Trio che conta già un disco all'attivo. E' "Elastic Bordes", confini elastici, in un continuo incontro tra culture, proprio come quello che è avvenuto domenica sera ad Alghero, in occasione di una serata davvero magica. Un nuovo omaggio alla music, al jazz, proprio in Largo San Francesco dove da qualche giorno la Torre di San Giovanni è illuminata dall'installazione simbolo GUARDA ]. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv