I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria due 40enni ed un 35enne per truffa relativa ad una vendita on-line ad una casalinga Truffa in concorso: tre denunce



BUDONI - Su un sito on-line di annunci di compravendita di prodotti usati e nuovi, era stata inserita un’inserzione con la quale veniva posto in vendita una lavatrice ad un prezzo alquanto vantaggioso. Pensando che fosse un’occasione, all’annuncio aveva risposto una casalinga di Budoni, che ha versato la somma pattuita tramite una ricarica di una carta prepagata, per portare a termine la trattativa.



Ma, a quel punto, i presunti venditori hanno intascato i soldi e, come accade sempre in questo genere di truffe, non davano più notizie, rendendosi irreperibili. La donna vittima del raggiro si è quindi presentata alla locale Stazione dei Carabinieri per formalizzare la denuncia di truffa.



I militari dell'Arma, dopo una serie di riscontri, sono riusciti a documentare ed accertare a chi erano intestati le utenze telefoniche ed il flusso del denaro, risultato accreditato ad una carta prepagata riconducibili ai malfattori, tutti residente nel nord Italia e già noti alle Forze dell'ordine per analoghi reati che pertanto sono state denunciati in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.