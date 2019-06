Alghero: tour elettorale per Toninelli

video 21:27 Graziano Porcu rilancia Alghero a 5 stelle Il consigliere comunale pentastellato, dopo cinque anni nell´aula di Via Columbano, si ripropone al giudizio degli elettori per proseguire l´impegno preso, sostenendo Roberto Ferrara sindaco. Eccolo davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero: parla dell'impegno portato avanti fino ad oggi in città e degli obbiettivi per il futuro.