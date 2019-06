Condividi | M.P. 21:09 Presso la sala didattica del Museo “Antiquarium Turritano”, da venerdì 14 a domenica 16 giugno verranno organizzati tre laboratori didattici gratuiti per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni A Porto Torres giornate dell´archeologia con i bambini



PORTO TORRES - Dal 14 al 16 giugno 2019 si svolgeranno le Giornate dell’archeologia, un evento nato in Francia nel 2010 che da quest’anno arriva anche in Italia. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali aderisce alla manifestazione con iniziative mirate, laboratori e conferenze. Il Polo museale della Sardegna, per l’occasione, metterà a disposizione i propri spazi per promuovere il patrimonio e far conoscere il lavoro dell’archeologo.



A Porto Torres, presso la sala didattica del Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano”, da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019 verranno organizzati tre laboratori didattici gratuiti per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Si parte il 14 giugno, alle 11, con un laboratorio dal titolo Solo per ossi duri. Con l’aiuto di un’antropologa e di un’archeozoologa, i piccoli, attraverso lo studio e l’osservazione diretta delle ossa umane e animali, proveranno a diventare antropologi per un giorno. Si prosegue sabato 15 Giugno, alle 11, con il laboratorio "CER-AMìCA".



