Elezioni comunali: Zoffili a Cagliari

CAGLIARI - Domani, mercoledì 12 giugno, nuova tappa del tour #tralagente in Sardegna con i candidati consiglieri della Lega in corsa alle Elezioni comunali di domenica 16. “Saremo presenti al mercato rionale di Via Quirra, a partire dalle ore 11”, annuncia il commissario regionale della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili.



