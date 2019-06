Condividi | Red 8:03 Il servizio sarà affidato ad un dipendente del settore Polizia municipale del Comune di Sassari, che conosce il linguaggio Lis. Viene così riattivato un servizio di facilitazione, che era stato sospeso e che rende possibile l´accessibilità delle persone sorde alle informazioni ed alla documentazione amministrativa Punto città: attivo uno sportello Lis



SASSARI - Garantire la partecipazione delle persone sorde alla vita pubblica: è questo l'obiettivo dello sportello dedicato ai non udenti del Comune di Sassari. Lo sportello, attivo all'Urp di Punto città, in Corso Maria Angioy 15, sarà aperto ogni martedì, dalle 8.30 alle 11.30.



Il servizio sarà affidato ad un dipendente del settore Polizia municipale del Comune di Sassari, che conosce il linguaggio Lis. Viene così riattivato un servizio di facilitazione, che era stato sospeso e che rende possibile l'accessibilità delle persone sorde alle informazioni ed alla documentazione amministrativa.



La fruibilità degli uffici pubblici da parte di tutti i cittadini è lo strumento principale di partecipazione e confronto con la cittadinanza, oltre che di apertura e veicolazione delle informazioni sull'attività amministrativa. Commenti SASSARI - Garantire la partecipazione delle persone sorde alla vita pubblica: è questo l'obiettivo dello sportello dedicato ai non udenti del Comune di Sassari. Lo sportello, attivo all'Urp di Punto città, in Corso Maria Angioy 15, sarà aperto ogni martedì, dalle 8.30 alle 11.30.Il servizio sarà affidato ad un dipendente del settore Polizia municipale del Comune di Sassari, che conosce il linguaggio Lis. Viene così riattivato un servizio di facilitazione, che era stato sospeso e che rende possibile l'accessibilità delle persone sorde alle informazioni ed alla documentazione amministrativa.La fruibilità degli uffici pubblici da parte di tutti i cittadini è lo strumento principale di partecipazione e confronto con la cittadinanza, oltre che di apertura e veicolazione delle informazioni sull'attività amministrativa.