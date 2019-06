Condividi | Red 12:08 Gara decisiva al PalaManchia di Alghero: la compagine algherese ha battuto 62-44 l´Astro Cagliari, secondo della classe e hanno chiuso al primo posto la fase ad orologio Basket U13: Alghero alle finali



ALGHERO – Ieri sera (martedì), la Fase regionale ad orologio del campionato regionale di basket femminile Under 13 si è chiuso con il big match del PalaManchia, dove si sono sfidate le prime due della classe. La vittoria è andata alla Pallacanestro Alghero, che ha battuto 62-44 l’Astro Cagliari. La compagine algherese ha chiuso in testa il girone regionale a dodici squadre, con ventisette vittorie su ventinove partite disputate, miglior attacco e miglior difesa e parquet di casa inviolato. Ora, la Pallacanestro Alghero aspetterà l’inizio delle Finali regionali.



«Questo è il nostro Il progetto “FitPink Alghero” ed e' stato pensato per le ragazze nate negli anni 2006, 2007 e 2008, che hanno partecipano ai Campionati Under 14, Under 13 ed Esordienti. Lavorare per crescere – prosegue il presidente Antonello Muroni - La concretezza e l’abitudine al lavorare giornalmente per far crescere tecnicamente e atleticamente le giocatrici, allenamenti in campo e tanto lavoro presso la Palestra Dolmen del maestro Pinna Silvio. L' idea e di costruire identità personali e collaborazione, allo scopo di far acquisire alle ragazze una maggiore consapevolezza in quello che fanno, sul come lo fanno e perché lo fanno. Creare giocatrici autonome, pensanti, futuribili in campionati di serie, formare ed educare talenti nascosti. Si punta ad atlete che amino visceralmente questo sport e alla condivisione del progetto da parte delle famiglie decisive per contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Ora il prossimo passo è condividere il Progetto con altre realtà Algheresi anche per il gruppo 2007/08».



Queste le protagoniste nell'Under 13: Carmen Atanasio, Gaia Caria, Sara Casu, Viola Chiavetta, Giulia Cocco, Alessandra Dacrema, Elisa Marras, Giulia Olandi, Elettra Paco, Emma Romano, Alma Serra, Valentina Serra, Giulietta Spiga, Guggia Elena Trova. «I doverosi ringraziamenti vanno ai nostri splendidi e meravigliosi genitori per il sostegno unico, mai fuori dalle righe,alle super mamme per l'organizzazione dei terzi tempi,ai nostri papà encomiabili al tavolo per referto e cronometro,alle nostre grandi ragazze che si sono allenate in media quattro volte alla settimana con una disponibilità totale, crescendo mese dopo mese , alla nostra grande dirigente-mamma-autista -confidente Stefania Sanna per lo splendido lavoro fatto dietro le quinte. Al coach Peppe Mulas per la competenza e professionalità e al coach Antonello Muroni che ha saputo amalgamare e far crescere questo splendido gruppo che il 23 giugno disputerà leFinali regionali», dichiarano dalla sede della compagine algherese.