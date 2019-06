Condividi | Red 13:13 Questa mattina, a Villa Devoto, l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili ha incontrato l’ambasciatrice dell’India in Italia Reenat Sandhu, in Sardegna per l’apertura della “Summer school” di Sotacarbo, a Carbonia Assessore Pili incontra ambasciatrice indiana



CAGLIARI - «Un incontro importante per una collaborazione nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese sarde, rafforzando il ruolo della Regione nell’attività di coordinamento e di supporto alle aziende». Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili che, questa mattina (martedì), a Villa Devoto, ha incontrato l’ambasciatrice dell’India in Italia Reenat Sandhu, in Sardegna per l’apertura della “Summer school” di Sotacarbo, a Carbonia.



«L’India è uno dei Paesi più popolati al mondo – ha dichiarato Sandhu – e una delle economie che crescono più velocemente, offrendo numerose opportunità di investimento in tutti i settori, dall’energia all’Ict. Oltre ad avere un grosso mercato interno, dove sono già presenti più di settecento aziende italiane».



Infine, Pili ha manifestato forte interesse per le opportunità di investimento verso l’India, offrendo ampia collaborazione all’ambasciatrice per futuri progetti di sviluppo.



