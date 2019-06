Condividi | S.O. 10:54 Alghero negli ultimi anni ha consolidato una nuova ed apprezzata immagine. Le parole del jazzista internazionale, Paolo Fresu, che sostiene pubblicamente il sindaco Mario Bruno Paolo Fresu, endorsement per la Cultura



«Il Sindaco Bruno ha svolto un lavoro importante per la collocazione della città di Alghero in un luogo nuovo e di respiro internazionale. Ciò anche grazie allo sviluppo della cultura e del turismo per raccontare la bellezza del territorio e l’unicità della gente con la sua storia e le sue tradizioni. Una visione politica coraggiosa che, se ha prodotto risultati immediati, ha bisogno di ulteriore tempo per mietere il raccolto dopo la semina. Per questo Mario dovrebbe continuare ad essere il primo cittadino della città catalana» scrive Paolo Fresu (nella foto con Mario Bruno). ALGHERO - Ultimi giorni di campagna elettorale anche ad Alghero, dove i cittadini il prossimo 16 giugno sono chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale. In attesa dei comizi finali e dei big nazionali, arriva dal mondo internazionale della musica e della cultura l'per Mario Bruno sindaco. Segue quello a firma Beppe Sala , il sindaco della capitale economico-finanziaria del Paese, la città di Milano.Paolo Fresu, che proprio con Alghero ha allacciato in questi anni un rapporto molto stretto e particolare, contribuendo a rilanciare l'immagine artistica e creativa della città oltre i confini nazionali, sostiene il Primo cittadino di Alghero. Così in previsione delle elezioni ha voluto inoltrare un messaggio pubblico di vicinanza, sostegno e incoraggiamento per l'importante impegno svolto negli ultimi anni.«Il Sindaco Bruno ha svolto un lavoro importante per la collocazione della città di Alghero in un luogo nuovo e di respiro internazionale. Ciò anche grazie allo sviluppo della cultura e del turismo per raccontare la bellezza del territorio e l’unicità della gente con la sua storia e le sue tradizioni. Una visione politica coraggiosa che, se ha prodotto risultati immediati, ha bisogno di ulteriore tempo per mietere il raccolto dopo la semina. Per questo Mario dovrebbe continuare ad essere il primo cittadino della città catalana» scrive Paolo Fresu ().