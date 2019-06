Condividi | Red 16:11 Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri Arena show Ris 2019: la festa può iniziare



ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019.



Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”: lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.



Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La "Festa del Gusto" andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12 alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l'esposizione di auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco, Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la prima prova superspeciale all'Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da un'esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l'area del podio, nella Banchina Dogana.